Джакарта, , 10:27 — REGNUM Посол Испании в Индонезии Хосе Мария Матрес Мансо посетил провинцию Северный Малуку, чтобы обсудить подготовку к прибытию испанского учебного корабля Sebastian El Cano, сообщает Antara.

«500 лет назад несколько стран Европы, включая Португалию и Испанию, исследовали Северный Малуку», — заявил посол Испании.

Испанский корабль, как ожидается, прибудет 27−29 марта 2021 года.

Испании и Северному Малуку необходимо наладить более тесное сотрудничество в будущем.

Власти индонезийской провинции надеются, что после визита испанского корабля, отношения на этом не прекратятся, потому что нам все еще необходимо наладить сотрудничество в сфере торговли и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что государство продолжит стремиться и вносить конструктивный вклад в урегулирование конфликта в Мьянме.

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