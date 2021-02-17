Варшава, , 10:26 — REGNUM Директор польского Центра востоковедения, профессор Адам Эберхардт оценил в интервью для Polskie Radio 24 отношения между Россией и Европейским союзом.

«Россия уважает силу, а Евросоюз её не показывает», — считает эксперт. По его мнению, именно это является причиной того, что Москва якобы игнорирует требования и просьбы Брюсселя.

«У Кремля есть серьезные внешнеполитические цели по восстановлению влияния на мировой арене. Не на уровне Советского Союза, конечно, но на уровне региона — вполне… ЕС пытается работать через рамки дипломатии, экономических рычагов влияния, переговоров, баланса интересов. Поэтому Россия никогда не любила Европейский союз как таковой», — заявил Эберхардт.

Кроме этого, эксперт считает, что ЕС должен рассмотреть новые санкции против России. «Это может быть внесение в санкционный список еще некоторых имен, которые связаны с российской властью», — заявил он.