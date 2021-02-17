Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Большинство американских избирателей выступают за то, чтобы Twitter и другие социальные сети сняли запрет на пользование своими платформами для бывшего президента США Дональда Трампа, об этом 16 февраля со ссылкой на опрос компании HarrisX сообщает The Hill.

По данным опроса, проводившегося 8 — 9 февраля, 54% зарегистрированных избирателей считают, блокировку Трампа в соцсетях пора прекращать, поскольку он больше не является главой Белого дома. За сохранение пожизненной блокировки, введенной после учиненного предположительными сторонниками Трампа погрома в здании Капитолия, выступили 46% респондентов.

Больше всего среди тех, кто считает запрет уместным, членов Демократической партии (68%), за ними следует те граждане США, которые обычно голосуют за независимых кандидатов (54%).

Со своей стороны, 77% опрошенных республиканцев заявили, что социальные сети должны разблокировать бывшего президента, поскольку он покинул Белый дом.