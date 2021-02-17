Киев, , 10:17 — REGNUM У Украины нет оборудования, позволяющего выявить мутации коронавируса SARS-CoV-2. Об этом написал 16 февраля председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории от «международных партнёров».

«Украина должна максимально ускорить создание лаборатории для выявления новых штаммов коронавируса», — подчеркнул Радуцкий.

Напомним, ранее глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что для выявления мутаций коронавируса образцы вынуждены отправлять на исследование в Германию, поскольку на Украине нет лабораторий должного уровня.

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