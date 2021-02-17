Лондон, 17 февраля 2021, 10:13 — REGNUM Великобритания намерена призвать все страны мира, вовлечённые в конфликты, к прекращению огня для того, чтобы дать возможность доставить в эти районы вакцины от коронавируса. С инициативой принять соответствующую резолюцию на заседании Совета Безопасности ООН сегодня, 17 февраля, выступит министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.
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Глава британского внешнеполитического ведомства отметит, что позволить вирусу распространяться в районах без проведения кампаний вакцинации означает больший риск появления новых штаммов — риск возникновения новых волн по всему миру.
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Также Рааб намерен призывать членов ООН объединиться для обеспечения справедливого доступа к вакцинам.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире коронавирусом заразились более 109,5 млн человек. Свыше 2,4 млн человек, у которых был диагностирован COVID-19, скончались.