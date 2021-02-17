Элиста, , 10:11 — REGNUM В Калмыкии назначен ври.о. главы минимущества. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

«Возложить на Бадмаеву Татьяну Александровну, заместителя министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, временное исполнение обязанностей министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия», — сказано в документе.

ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2020 года заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия был назначен Владлен Хасиков. Республиканское ведомство на тот момент возглавлял Анджа Тачиев.

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