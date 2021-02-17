Париж, , 10:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил на своей официальной странице в Twitter президента Чада Идриса Деби за обещание направить войска в Мали для проведения антитеррористической операции совместно с Францией.

По итогам саммита членов африканской организации G5 Сахель Деби обязался направить в Мали 1200 солдат в дополнение к 5100 военнослужащим из Франции, с 2014 года осуществляющей в регионе операцию «Бархан».

"Развертывание войск Чада в ближайшие дни на стыке трех государств (Чада, Мали и Буркина-Фасо — прим. ИА REGNUM) региона Сахель позволит закрепить победы над террористическими группировками. Я благодарю президента Деби за его инициативу», — сообщил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Макрон провел по итогам съезда членов африканской организации G5 Сахель онлайн пресс-конференцию, в ходе которой призвал «обезглавить» «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и аффилированные с ней организации, угрожающие безопасности в регионе Сахель.