Москва, , 10:05 — REGNUM Отряд кораблей ВМФ России завершил участие в морской фазе многонациональных военно-морских учений «Аман-2021», проводившихся в Аравийском море. Об этом 17 февраля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В российском Минобороны отметили, что в составе отряда ВМФ РФ находились фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739.

«В течение двух дней экипажи кораблей стран — участниц военно-морских маневров отрабатывали вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, проводили тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, выполняли действия по приему грузов с судна снабжения на ходу, а также отрабатывали упражнения по противодействию пиратству с выполнением стрельб из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что корабли провели стрельбы по надводным мишеням типа Killer Tomato на дистанции около 5 километров, и уточняется, что в данных учениях принимал участие экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации и ПВО Черноморского флота.

При этом добавляется, что российская сторона принимала участие в учениях, проходивших 15−16 февраля, по приглашению Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракетный крейсер Северного флота (СФ) ВМФ России «Маршал Устинов», выполняющий задачи в Баренцевом море, совместно с авиацией провёл противолодочные учения.