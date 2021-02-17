Зюганов: партиям ещё нужно отработать аванс президента — их высокую оценку от главы государства.
Володин рассказал Путину о приоритетах работы Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о приоритетах работы парламентариев до конца сессии.
«Россию хотят заставить платить за их геополитический проект — Украину», — отметил Владимир Путин.
«Чтобы в жизни сработало, как задумано» — Путин о поправках к Конституции
Законопроекты, направленные на реализацию и развитие положений, закреплённых поправками к Конституции, должны соответствовать тем идеям, которые лежали в основе этих изменений. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.
Владимир Путин напомнил о двойных стандартах оппонентов России.
Володин: США пытаются вмешиваться в дела России и влиять на политику.
Путин прокомментировал реализацию Госдумой конституционных поправок
Госдуме РФ следует сосредоточиться на принятии неотложных законопроектов, нацеленных на реализацию и правовое развитие положений конституционных поправок. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.
Как отметил Володин, приоритет в Госдуме — принятие законов в рамках послания президента.
Владимир Путин определил порядок выступления.
Владимир Путин обратился к лидерам фракций Госдумы: нужно поддерживать свой авторитет.
Мы обязаны защитить выбор граждан России от внешнего удара, заявил президент.
Предвыборная кампания должна идти в конструктивном ключе — Путин о предстоящих выборах в Госдуму.
Путин ставит цель — качественно улучшить жизнь людей.
Путин похвалил Госдуму за возросшую производительность труда
Несмотря на пандемию коронавируса, депутаты Госдумы не только не сбавили темп работы, но даже нарастили его. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.
Встреча главы государства с лидерами фракций Госдумы началась.
Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов назвал выдумкой сообщение СМИ о том, что он 17 февраля якобы предложит президенту РФ Владимиру Путину возглавить предвыборный список.
Не исключено, что встреча пройдёт в закрытом режиме. Сроки начала видео-трансляции уже несколько раз переносились.
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов намерен рассказать президенту РФ Владимиру Путину о неисполнении его поручений о вхождении страны в пятерку ведущих экономических держав мира, преодолении бедности, освоении новых технологий.
Читайте подробнее: Зюганов расскажет Путину о провалах
А «Единая Россия» обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы занятости населения и защиты гарантированного минимального дохода.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также рассказал, какие вопросы поднимает на встрече с Путиным.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о темах, которые планирует поднять в ходе встречи президента РФ.
Читайте подробнее: Зюганов рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным
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Отметим, что встреча пройдёт в режиме видеоконференции.