Законопроекты, направленные на реализацию и развитие положений, закреплённых поправками к Конституции, должны соответствовать тем идеям, которые лежали в основе этих изменений. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.