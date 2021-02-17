Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден допустил оговорку во время выступления в городе Милуоки (штат Висконсин).

Так, выйдя на сцену, американский лидер приветствовал ведущего CNN Андерсона Купера, который в апреле 2020 года стал отцом.

«Понятно, что ты бы сейчас предпочел быть дома и проводить время с ребёнком, а не здесь со мной», — сказал Байден, обращаясь к Куперу.

Ведущий согласился с главой Белого дома, отметив, что ребёнку уже девять с половиной месяцев.

«Отлично тебя понимаю. Все знают, что дети мне нравятся больше, чем люди», — сказал Байден, добавив, что старается уделять время своим внукам.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября во время выступления в Филадельфии Байден тогда ещё в качестве кандидата от Демократической партии только с третьего раза смог правильно представить свою внучку.

Байден оговорился и назвал внучку именем своего сына Бо Байдена, умершего в 2015 году. Однако он тут же исправил свою ошибку, назвав девушку Натали. Однако и вновь он ошибся, поскольку это была Финнеган.