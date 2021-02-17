Киев, 17 февраля 2021, 09:38 — REGNUM За последние 5−7 лет Украина ввела санкции в отношении более 2 тыс. граждан России и более 1 тыс. российских юрлиц. Об этом заявил юрист-международник Богдан Бернацкий 17 февраля в интервью информационному агентству УНИАН.
Юрист отметил, что на Украине не предусмотрено никакой ответственности за нарушение «санкций».
Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла обращение к мировому сообществу с просьбой ужесточить санкции против России. Поводом для санкций стала утрата Украиной Крыма и Донбасса, в которой Киев беспочвенно обвиняет РФ.
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