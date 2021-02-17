Братислава, , 09:25 — REGNUM 17 февраля начал действовать новый режим пересечения границы Словакии для граждан других стран Европейского союза. Все въезжающие на территорию страны будут должны иметь при себе отрицательный тест на SARS-CoV-2. Кроме того, их обяжут проходить 14-дневную изоляцию. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Изоляцию гостям Словакии можно будет пройти как в домашних условиях (у кого есть, где остановиться), так и в государственных медицинских учреждениях. Новые правила не применяются лишь к международным транспортным работникам, у которых транзитные цели, а также к иным трансграничным работникам.

Ряд местных изданий сообщали, что режим пропуска в Словакии начал постепенно меняться еще с понедельника, 15 февраля. Тогда словацкая погранслужба начала проводить усиленные проверки в пунктах пересечения границы. Некоторые из менее посещаемых пунктов пропуска, в том числе на границе с Польшей, закрыли как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 февраля также ужесточены правила въезда на автомобилях на территорию Литвы с территории Польши. Согласно новым правилам въезда, каждый въезжающий на автомобиле из Польши в Литву обязан иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. После успешного въезда на территорию республики они должны будут провести 10 дней в изоляции.