Кемерово, , 09:21 — REGNUM Председатель парламента Кемеровской области Вячеслав Петров стал заместителем руководителя штаба по охране здоровья кузбассовцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Заксобрании.

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"Мы, законодательная ветвь власти, работаем в тесной связке с исполнительной. И задача у нас едина — благополучие и здоровье кузбассовцев», — прокомментировал Петров.

Напомним, штаб по охране здоровья кузбассовцев организован после преобразования штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией из-за стабилизации эпидемиологической обстановки в Кузбассе.

Уточняется, что новый штаб займется профилактикой факторов риска, влияющих на здоровье жителей региона. В соответствии с расширением задач увеличился и его состав — в него вошли общественники и представители власти.