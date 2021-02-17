Чита, , 09:19 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края в ходе очередной сессии 17 февраля по итогам тайного голосования одобрили предложенную губернатором региона Александром Осиповым кандидатуру первого заместителя председателя правительства края. В качестве первого вице-премьера правительства региона согласован Андрей Кефер.

Кандидатуру Инны Щегловой поддержали 24 парламентария, для утверждения её в должности заместителя председателя правительства края не хватило всего двух голосов. За Татьяну Цымпилову проголосовали только 18 из 33 участвовавших в голосовании депутатов. Она также остается в статусе исполняющей обязанности зампреда правительства края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Андрей Кефер родился 17 мая 1974 года в селе Алеур Чернышевского района. Окончил Иркутскую государственную сельскохозяйственную академию. Трудовую деятельность начал в 1994 году в финансовом управлении Читинской области с должности экономиста отдела экономического анализа и доходов. Исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края был назначен 24 июля 2020 года.