Москва, , 09:21 — REGNUM Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание телеведущего Владимира Соловьёва о Гитлере на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности.

«Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят», — цитирует Рашкина РБК.

Ранее Соловьёв в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Гитлер был «смелым человеком», поскольку «не косил от армии». Вместе с тем телеведущий подчеркнул, что это не отменяет того, что лидеры Третьего рейха были нацистскими преступниками.

После появившейся критики Соловьёв заявил, что все обвинения в его адрес построены на подтасовывании и вырывании слов из контекста. Он посоветовал всем своим критикам посмотреть полный фрагмент выпуска программы.