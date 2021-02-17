Луганск, 17 февраля 2021, 09:15 — REGNUM Русофобия для официального Киева дороже здоровья собственных граждан. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 16 февраля во время рабочей поездки в Антрацитовский район республики, сообщил Луганский информационный центр.
Пасечник отметил, что официальный Киев подвергает опасности жизни своих граждан, реализуя политические амбиции.
Напомним, ране министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российской вакцине от COVID-19 «нечего делать» на Украине. При этом, в стране до сих пор не началась вакцинация из-за отсутствия других препаратов.
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