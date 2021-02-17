Сеул, 17 февраля 2021, 09:20 — REGNUM Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало на англоязычной версии сайта статью, в которой назвала главу КНДР «президентом» вместо «председателя». Об этом сообщает Yonhap News.
17 февраля северокорейское издание использовало слово «президент» в статье о посещении Ким Чен Ына Дворца Солнца Кымсусан по случаю 79-летия со дня рождения его отца Ким Чен Ира.
Известно, что впервые Ким Чен Ын был назван президентом 11 февраля в статье о получении послания от руководства Кубы.
Как отмечают специалисты южнокорейской разведки, ЦТАК намерено использует для обозначения наименование должности главы государства слово «президент», чтобы улучшить имидж страны.
Отметим, что ранее государственные СМИ Северной Кореи называли Ким Чен Ына председателем Госсовета КНДР и генеральным секретарём Трудовой партии Кореи (ТПК). До сих пор «титул» президента использовался в период правления Ким Ир Сена — основателя КНДР и деда Ким Чон Ына.