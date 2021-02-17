Кемерово, , 08:45 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил главам округов и районов усилить работу по очистке от снега дорог, дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к школам, детским садам и больницам. С таким требованием глава региона выступил на внеочередном совещании сегодня, 17 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

«Я вас собрал на внеочередное совещание. Это внеочередное совещание связано с огромным количеством жалоб в мой адрес от жителей Кузбасса. Эти все жалобы сейчас массово связаны с состоянием дорог. Уборка дорог от снега. Вчера во время прямого эфира мне были жалобы, но то, что сегодня с утра… Вал жалоб — он очень большой», — подчеркнул Цивилёв.

Со слов кузбассовцев, в Кемерове не чистится правый берег, по этой причине в городе пробки 9 баллов. В Топках из-за заснеженных дорог на маршрут не вышел рейсовый автобус №10, по улице Кирова падают люди, застревают машины, при очистке дорог в частном секторе снег сталкивают к забору жильцов. В Мариинске не чистят пешеходные тротуары, людям приходится идти по проезжей части. В Аджеро-Судженске на проезде Октябрьском, дом 1, не чистят пешеходную лестницу между жилыми домами. На центральных улицах Междуреченска сугробы, люди передвигаются по протоптанной дорожке.