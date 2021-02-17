Кемерово, 17 февраля 2021, 08:45 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил главам округов и районов усилить работу по очистке от снега дорог, дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к школам, детским садам и больницам. С таким требованием глава региона выступил на внеочередном совещании сегодня, 17 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега
Уборка снега
Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Я вас собрал на внеочередное совещание. Это внеочередное совещание связано с огромным количеством жалоб в мой адрес от жителей Кузбасса. Эти все жалобы сейчас массово связаны с состоянием дорог. Уборка дорог от снега. Вчера во время прямого эфира мне были жалобы, но то, что сегодня с утра… Вал жалоб — он очень большой», — подчеркнул Цивилёв.

Со слов кузбассовцев, в Кемерове не чистится правый берег, по этой причине в городе пробки 9 баллов. В Топках из-за заснеженных дорог на маршрут не вышел рейсовый автобус №10, по улице Кирова падают люди, застревают машины, при очистке дорог в частном секторе снег сталкивают к забору жильцов. В Мариинске не чистят пешеходные тротуары, людям приходится идти по проезжей части. В Аджеро-Судженске на проезде Октябрьском, дом 1, не чистят пешеходную лестницу между жилыми домами. На центральных улицах Междуреченска сугробы, люди передвигаются по протоптанной дорожке.

«Коллеги, что происходит? Вы прекрасно знаете прогноз погоды, достаточно чётко предсказуемо гидрометцентр даёт ситуацию, по крайней мере, за сутки, и вы могли видеть, что будет снегопад в этот день. Почему заранее никто не подготовился? Почему заранее не были выведены машины на уборку снега? Почему нет реакции на обращения жителей в мой адрес? Вы должны смотреть мои сети и быстро реагировать и тут же быстро устранять проблемы. Люди, которые обратились ко мне, — это значит, что вы им не могли помочь. Вообще в идеале они должны все обращаться к вам. Всем после совещания в машины, проехать по своим улицам, по дорогам, собрать своих подчиненных, и поехали по всем улицам смотреть состояние уборки снега. Всем на выезд, всем на улицы. Действуйте».
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв