Джакарта, , 08:34 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство продолжит стремиться и вносить конструктивный вклад в урегулирование конфликта в Мьянме, сообщает Antara.

«С самого начала Индонезия заявляла о своей готовности внести свой вклад», — отметила Ретно Марсуди, выступая после двусторонней встречи с министром иностранных дел Венгрии.

По словам министра, безопасность и благополучие народа Мьянмы должны быть высшим приоритетом.

Ретно Марсуди также заявила, что необходимо приложить усилия для обеспечения устойчивости инклюзивного перехода к демократии в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, министр планирования национального развития Индонезии Сухарсо Моноарфа и министр иностранных дел Венгрии обсудили прогресс сотрудничества в области окружающей среды, обороны и здравоохранения.

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