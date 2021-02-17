Львов, Украина, , 08:38 — REGNUM Депутаты Львовского облсовета приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвали его вернуть нацистскому коллаборационисту Степану Бандере звание героя Украины. Об этом сообщил 16 февраля официальный сайт облсовета.

В документе сказано, что Бандера является для Украины символом эпохи борьбы на «независимость».

"Бандеру боялись живым и с ним борются даже после его смерти. Против него работала вся мощь пропагандистской машины СССР. Против него до сих пор работает пропаганда России», — уверены львовские депутаты.

Они напомнили, что в 2010 году главарю Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было присвоено звание героя Украины, однако позже данное решение было отменено судом. Суд решил, что Бандера не может иметь это звание, поскольку никогда не был гражданином Украины.

«Призываем президента Украины и Верховную раду внести изменение в закон «О государственных наградах Украины» и указ президента «О звании Герой Украины» в части возможности присвоения статуса «Герой Украины» лицам, которые не имеют или ни имели гражданства Украины. Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание героя Украины», — сказано в обращении.

Отметим, украинские националисты пытаются представить Бандеру «жертвой» нацизма апеллируя к тому факту, что в конце 1941 года, после конфликта с немецким руководством, он был помещён в концентрационный лагерь Заксенхаузен. При этом они умалчивают об условиях, в которых Бандера там находился, а также о его дальнейшей работе в интересах Третьего рейха.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители властей Киева заявили, что опротестует решение суда, которым было отменено переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.

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