Львов, Украина, 17 февраля 2021, 08:38 — REGNUM Депутаты Львовского облсовета приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвали его вернуть нацистскому коллаборационисту Степану Бандере звание героя Украины. Об этом сообщил 16 февраля официальный сайт облсовета.
В документе сказано, что Бандера является для Украины символом эпохи борьбы на «независимость».
Они напомнили, что в 2010 году главарю Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было присвоено звание героя Украины, однако позже данное решение было отменено судом. Суд решил, что Бандера не может иметь это звание, поскольку никогда не был гражданином Украины.
Отметим, украинские националисты пытаются представить Бандеру «жертвой» нацизма апеллируя к тому факту, что в конце 1941 года, после конфликта с немецким руководством, он был помещён в концентрационный лагерь Заксенхаузен. При этом они умалчивают об условиях, в которых Бандера там находился, а также о его дальнейшей работе в интересах Третьего рейха.
Читайте также: Антибольшевистский блок: фашистские корни современной Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители властей Киева заявили, что опротестует решение суда, которым было отменено переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.
Читайте ранее в этом сюжете: Националисты потребовали ликвидировать Окружной админсуд Киева