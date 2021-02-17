Ереван, , 08:26 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян одобрил неподготовленную операцию в районе высоты Лелетепе (Нагорный Карабах), что привело к капитуляции республики во время военного конфликта с Азербайджаном. Об этом 17 февраля заявил бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу Armnews.

«Провозгласивший себя верховным главнокомандующим лично выслушал и одобрил операцию, ставшую причиной капитуляции, — сказал он. — Постоянно требовали внести перелом в боевых действиях. Но это не делается неподготовленными контрнаступлениями».

Саргсян добавил, что военную операцию в Нагорном Карабахе можно было осуществить иначе, распределить вооружённые силы, в частности, занять удобные рубежи и встретить собственную отступающую армию. Таким образом, Армения смогла бы добиться снижения потерь, восполнить нехватку вооружений и военной техники и перейти к контрнаступлению.

Вместо этого, сказал бывший президент, Армения предприняла попытку окружить азербайджанские силы и потеряла лучшие бригады резервных сил.

Напомним, с 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе провозглашён мир. Армения и Азербайджан при содействии России подписали заявление, в соответствии с которым в регионе прекращаются все боевые действия, для обеспечения безопасности местных жителей и ключевых объектов в регион введены российские миротворцы.

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