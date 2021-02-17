Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Финансирование полиции в США не следует сокращать, напротив, в работу правоохранителей нужно вложить больше средств. Об этом американский президент Джо Байден заявил 16 февраля на встрече с общественностью в городе Милуоки штата Висконсин.

Главу США спросили о финансировании полиции. Власти не лишают правоохранителей финансирования, ответил он. Руководство страны наоборот должно вложить больше денег в эту работу, чтобы у американского общества была полиция, заслуживающая доверия.

Байден заявил также, что предпримет и другие шаги, чтобы не допустить повторения инцидентов, подобных гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании. Это фиксация в законодательстве прав и обязанностей полицейских, а также совершенствование работы пенитенциарной системы.

В США нужно бороться с системным расизмом и привлекать в полицию больше афроамериканцев и испаноязычных граждан, сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден также заявил о намерении сплотить американское общество.

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