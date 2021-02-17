Вашингтон, 17 февраля 2021, 08:24 — REGNUM Вашингтон должен уметь работать с Москвой «на обоих фронтах» — с одной стороны, укреплять стратегическую стабильность, с другой — не забывать о вызовах с её стороны. Об этом в интервью корреспонденту NPR заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Он подчеркнул, что США «испытывают опасения по поводу поведения России и её «вопиющих» действий». В частности, по его словам, речь идёт о вмешательстве в выборы в США, предполагаемом отравлении блогера Алексея Навального, а также кибератаках на системы государственных ведомств в Соединённых Штатах.
Блинкен заверил, что Вашингтон рассмотрит и «другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон намерен в ближайшие годы продолжить переговоры с Москвой о контроле над всеми типами ядерного оружия. По его словам, президент Джозеф Байден ясно дал понять, что продление Договора СНВ — это только «начало наших усилий по решению проблем безопасности XXI века».
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