Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Вашингтон должен уметь работать с Москвой «на обоих фронтах» — с одной стороны, укреплять стратегическую стабильность, с другой — не забывать о вызовах с её стороны. Об этом в интервью корреспонденту NPR заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Он подчеркнул, что США «испытывают опасения по поводу поведения России и её «вопиющих» действий». В частности, по его словам, речь идёт о вмешательстве в выборы в США, предполагаемом отравлении блогера Алексея Навального, а также кибератаках на системы государственных ведомств в Соединённых Штатах.

«Но в то же время мы смогли очень быстро, потому что это в наших интересах, продлить на пять лет новое соглашение СНВ, соглашение о сокращении вооружений», — подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен заверил, что Вашингтон рассмотрит и «другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией».

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«Даже если мы очень чётко понимаем действия, которые они предпринимают — в том числе на Украине, агрессия, которая там продолжается, — которые являются вызовом нашим интересам и ценностям. Но мы должны уметь работать на обоих фронтах», — подчеркнул госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон намерен в ближайшие годы продолжить переговоры с Москвой о контроле над всеми типами ядерного оружия. По его словам, президент Джозеф Байден ясно дал понять, что продление Договора СНВ — это только «начало наших усилий по решению проблем безопасности XXI века».

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