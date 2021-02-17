Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Конгрессмен США Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи) подал иск на экс-президента страны Дональда Трампа, в котором он обвиняет бывшего американского лидера и его адвоката Рудольфа Джулиани в сговоре с ультраправыми организациями для того, чтобы подстрекать к беспорядкам в Вашингтоне, которые прошли 6 января. Об этом 17 февраля сообщается на сайте Национальной ассоциации содействия прогрессу темнокожего населения (NAACP) США, поддержавшей данный иск.

Уточняется, что в иске Томпсона, поданном в суд Вашингтона, конгрессмен отмечает, что Трамп, его адвокат и ультраправые организации «Хранители клятвы» и «Гордые парни» намеревались нарушить закон о ку-клукс-клане (KKK) 1871 года. Данный закон запрещает создавать препятствия работе американского Конгресса и был принят с целью помешать попыткам членов ККК с помощью насилия и угроз мешать работе членов Конгресса от южных штатов.

Также конгрессмен в своем иске утверждает, что беспорядки в Вашингтоне были спланированы экс-лидером США, Джулиани и указанными организациями для того, чтобы не дать утвердить результаты выборов президента страны.

«Обвиняемые имели своей целью предотвратить и в конечном итоге задержали выполнение членами конгресса вменяемой им конституцией США обязанности по утверждению результатов голосования выборщиков, необходимого для избрания следующего президента и вице-президента», — говорится в тексте искового заявления.

При этом иск подан Томпсоном против Трампа, не как против экс-президента страны, а как против физического лица. Также конгрессмен просит в своем обвинении компенсацию, размер которой не уточняется. Ожидается, что еще ряд демократов в Конгрессе поддержит данный иск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что американское общество не является расколотым и разобщенным.