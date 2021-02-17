Гонконг, Китай, , 08:01 — REGNUM В Гонконге правительственные эксперты рекомендовали администрации одобрить применение для вакцинации от COVID-19 китайского препарата Sinovac. Об этом 17 февраля сообщает газета The Standard.

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После получения ранее запрошенной дополнительной информации от производителя вакцины комиссия гонконгских экспертов рекомендовала администрации разрешить экстренное использование Sinovac, не дожидаясь публикации результатов третьей фазы её клинических испытаний.

В соответствии с полученными данными, при последних клинических исследованиях вакцина Sinovac показала эффективность 62,3% при оптимальном перерыве между двумя дозами 28 дней. По словам одного из экспертов, декана медицинского факультета Университета Гонконга Уолласа Лау, «преимущества препарата перевешивают риски».

Напомним, что к настоящему моменту администрация Гонконга официально одобрила применение в специальном административном районе КНР вакцины от коронавируса немецкой компании BioNTech, поставки которой ожидаются с конца февраля. Старт программы вакцинации населения Гонконга (добровольной и бесплатной) планируется в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, службы здравоохранения Гонконга объявили о 12 новых подтверждённых случаях COVID-19 за прошедшие сутки.

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