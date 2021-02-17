Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Рассмотрение заявок на предоставление убежища в США для ряда категорий мигрантов начнется 19 февраля. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что работа будет вестись в тесной координации с властями Мексики, а также неправительственными организациями. При этом мигрантов призывают отказаться от планов въехать на территорию США в одностороннем порядке.

В Белом доме также пообещали, что в ближайшее время власти США внедрят систему виртуальной регистрации заявок, упрощающую возможность их подачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля американский президент Джо Байден заявил, что США увеличат лимит на прием мигрантов, которым разрешено прибывать на территорию США в течение года. Вместо 15 тысяч его значение должно составить 125 тысяч человек.

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