Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Представители Соединенных Штатов обсудят угрозу со стороны России с министрами обороны стран — членов НАТО на видеоконференции, сообщает пресс-служба Пентагона.

По словам представителя минобороны США, Россия является угрозой для всех стран Североатлантического альянса. При этом Вашингтон готов к диалогу с Москвой по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

«Очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов. Они используют военную силу для достижения своих целей», — подчеркнул представитель Пентагона.

При этом он добавил, что администрация президента США Джо Байдена готова вести переговоры с Россией с соблюдением собственных интересов. В то же время Вашингтон намерен привлечь Москву к «ответственности за агрессивные действия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава стратегического командования США Чарльз Ричардс не исключил возможности ядерной войны против России или Китая. По его словам, впервые со времен окончания Холодной войны Вашингтон рассматривает возможность прямого военного конфликта с современной ядерной державой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме отреагировали на угрозы Пентагона о ядерной войне