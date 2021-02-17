Барселона, Испания, , 05:56 — REGNUM Не менее 30 человек пострадали из-за столкновений демонстрантов с полицейскими в ходе акций протеста в нескольких городах автономного сообщества Каталония в Испании. Об этом сообщается на сайте службы скорой помощи региона.

Большинство пострадавших получили легкие травмы. При этом восемь из них доставлены в больницы. Среди тех, кто пострадал есть и полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в ходе акций протеста, а также последовавших за ними погромов, в Каталонии были задержаны 14 человек. Демонстранты выступили против задержания рэпера Пабло Аселя, которого ранее был осужден за прославление терроризма и оскорбление короны.

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