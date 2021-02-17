Веллингтон, , 05:48 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о выводе воинского контингента из Афганистана к маю 2021 года. Об этом говорится в заявлении, 17 февраля опубликованном на сайте правительства.

«После 20 лет присутствия служащих новозеландских сил обороны в Афганистане пришло время завершить дислокацию нашего контингента», — заявила Ардерн. Это было самое продолжительное в истории Новой Зеландии военное присутствие за пределами страны.

По словам министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаии Махуты, Новая Зеландия продолжит поддерживать правительство и народ Афганистана, но делать это теперь будет исключительно «в рамках внутриафганского мирного процесса».

В Афганистане в настоящее время находятся шесть офицеров Минобороны Новой Зеландии. Всего в Афганистане за 20 лет прошли службу более 3,5 тыс. новозеландских солдат и офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу предстоит принять непростое решение по дальнейшему присутствию миссии НАТО в Афганистане, поскольку насилие со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается.

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