Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Руководство внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Италии осудило ракетный обстрел расположенной в Иракском Курдистане американской военной базы. Об этом говорится в совместном заявлении, 16 февраля распространённом пресс-службой Госдепартамента США.

«Вместе наши правительства будут поддерживать власти Ирака в их расследовании нападения с целью привлечь к ответственности виновных. Мы едины во взгляде на то, что мы не потерпим нападения на военнослужащих США и коалиции, а также их объекты», — говорится в документе.

Напомним, что при ракетной атаке на базу в Эрбиле 15 февраля погиб один гражданский служащий, американский военнослужащий и несколько специалистов получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на ракетную атаку на американскую военную базу в иракском городе Эрбиль США имеют право ответить «в надлежащее время и в надлежащей форме».

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