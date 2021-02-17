Санто-Доминго, , 04:43 — REGNUM В Доминиканской Республике из-за угрозы распространения коронавируса на 45 дней продлили действие режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 16 февраля сообщает газета Hoy.

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Решение о продлении ЧП вступает в силу 3 марта, когда завершается срок действия ограничительных мер после их продления в декабре.

В стране действует запрет на работу развлекательных центров и спортивных объектов, режим работы транспорта и магазинов сокращён, для магазинов обязательно соблюдение требований социального дистанцирования. В ночное время действует комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго вечером 15 февраля приземлился самолёт с первой партией вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

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