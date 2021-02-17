Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Иран способен обогатить уран до оружейного уровня в течение трех-четырех месяцев, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью национальному американскому радио.

По его мнению, Иран к настоящему времени получил новые возможности для получения ядерных материалов для создания атомного оружия, нежели когда действовал Совместный всеобъемлющий план действия (СВПД). Тогда Тегерану был необходим год, чтобы обогатить уран для оружейного уровня.

«Теперь, согласно отчетам, у нас осталось три или четыре месяца, и мы движемся в неправильном направлении», — заявил Блинкен.

Глава Госдепа США добавил, что Вашингтону необходимо вернуться к ядерной сделке, а также прорабатывать более долгосрочный договор. В частности, новые договоренности должны затрагивать и баллистическую ракетную программу Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор МАГАТЭ заявил о готовности ехать в Иран из-за планов Тегерана ограничить доступ представителей агентства к ядерным объектам. По его мнению, необходимо провести новые переговоры с иранскими властями, чтобы возобновить доступ к объектам для регулярного контроля.

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