Владивосток, , 04:37 — REGNUM На главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова прошёл первый этап оперативного сбора руководящего состава ВМФ. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В сборе принимают участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, должностные лица органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», руководители организаций и предприятий ОПК, ветераны ВМФ», — говорится в сообщении.

В ходе оперативного сбора, который продлится с 16 по 20 февраля, его участники посетят Тихоокеанский и Черноморский флоты, а также Каспийскую флотилию.

Начальным мероприятием сбора во Владивостоке стала военно-историческая конференция «Советский Военно-Морской Флот в начальный период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов», посвящённая 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Опыт проведения сбора руководящего состава не только в Петербурге, но и на флотах показал свою эффективность. Военно-Морской Флот выполняет важнейшие задачи на общефлотском и межвидовом уровне — как в морской, так и в океанской зонах. В связи с этим координация действий сил флотов, а также системы боевого управления имеет особое значение. Поэтому география проведения ежегодного оперативного сбора руководящего состава ВМФ России будет и далее расширяться», — приводятся в сообщении слова Евменова.

Второй этап сбора руководящего состава ВМФ пройдёт на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провел учебные артиллерийские стрельбы в акватории Японского моря.

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