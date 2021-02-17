Москва, 17 февраля 2021, 02:56 — REGNUM Блогер Алексей Навальный, суд над которым по делу о клевете на ветерана продолжается в Москве, является инструментом в руках хозяев, желающих войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что Навальный является к тому же скандальным, безумно зависящим от своих пиарщиков и крайне несамостоятельный в непредвиденной для него ситуации. Это первый вопрос, на который обратив внимание эксперт. Второй вопрос заключается в том, зачем Навальному было оскорблять ветерана.
Таким образом получается, что за спиной слабого несамостоятельного человека встает коллективный Запад в лице Германии, США и ряда других стран, а этом слабый человек при этом зачем-то начинает поносить все то, что свято и дорого для граждан России, тем самым уничтожая любую малейшую поддержку со стороны широких слоёв общества.
Таким образом, в проекте Навальный нет никакой ставки на политическую победу с помощью широких слоев населения нет вообще, отмечает политолог. Ставка Запада заключается, стало быть, в недемократической победе сил, олицетворяемых Навальным в России.