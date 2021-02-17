Москва, , 02:56 — REGNUM Блогер Алексей Навальный, суд над которым по делу о клевете на ветерана продолжается в Москве, является инструментом в руках хозяев, желающих войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Нафига козе баян? Нафига Меркель Навальный? Она руководитель крупного европейского государства мощного. Чего она вцепилась в Навального-то? Что, совсем не понятно кто это? Он очень неумный человек. Мягко говоря, совсем неумный, абсолютно лишенный прямой политической перспективы», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что Навальный является к тому же скандальным, безумно зависящим от своих пиарщиков и крайне несамостоятельный в непредвиденной для него ситуации. Это первый вопрос, на который обратив внимание эксперт. Второй вопрос заключается в том, зачем Навальному было оскорблять ветерана.

Таким образом получается, что за спиной слабого несамостоятельного человека встает коллективный Запад в лице Германии, США и ряда других стран, а этом слабый человек при этом зачем-то начинает поносить все то, что свято и дорого для граждан России, тем самым уничтожая любую малейшую поддержку со стороны широких слоёв общества.

«Значит формируются узкие группы населения, которые должны крутиться вокруг ценностей, заведомо неразделяемых широкими. Они там хотят «посадить Путина, чекистов, путинистов» и так далее, зачем им для этого оскорблять Великую Отечественную войну?», — задал еще один вопрос Кургинян.

Таким образом, в проекте Навальный нет никакой ставки на политическую победу с помощью широких слоев населения нет вообще, отмечает политолог. Ставка Запада заключается, стало быть, в недемократической победе сил, олицетворяемых Навальным в России.

«Они вцепились в эту неаппетитную сущность? Какого хрена они в нее вцепились? Значит, он выполняет их проект недемократической победы здесь. Нет проекта демократической победы здесь. Нет проекта повторить успехи Ельцина… Цель прямо сразу повторять все непопулярное, но нужное, и это цель не его, а его хозяев. Значит хозяева хотят войны», — подытожил эксперт.