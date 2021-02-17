Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Адвокат Рудольф Джулиани, который много лет защищал интересы бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, в настоящий момент не ведет дела экс-президента, 16 февраля сообщает агентство Reuters.

Об этом журналистам рассказал представитель Трампа Джейсон Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Рудольф Джулиани заявил, что он занимается подготовкой линии защиты по делу об импичменте Дональда Трампа.

21 января группа юристов в США обратилась в суд с требованием лишить Джулиани адвокатской лицензии за то, что он якобы нарушил этические нормы, «пытаясь убедить общественность и судебные органы в том», что на недавних всеобщих выборах в стране «были масштабные фальсификации».

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