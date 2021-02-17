Мехико, , 02:40 — REGNUM Мексиканское правительство заявит в Совбезе ООН о своей обеспокоенности неравномерным доступом стран мира к вакцинам против коронавирусной инфекции, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на пресс-конференции.

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В ходе мероприятия ему задали вопрос, почему страны, производящие вакцины, уже стремительно прививают население, а страны Латинской Америки и Карибского бассейна не могут достичь таких же темпов вакцинации.

«Завтра мы поднимем вопрос в Совбезе ООН, потому что это несправедливо», — ответил Эбрард.

Отмечается, что кампания по вакцинации населения против COVID-19 началась в Мексике 24 декабря. Ее завершение планируется к марту 2022 года. Власти страны уже выделили 32 млрд песо (около $1,6 млрд) на закупку препаратов.