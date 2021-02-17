Таллин, , 02:33 — REGNUM Принятие парламентом Эстонии заявления с призывом к странам Евросоюза ужесточить антироссийские санкции станет ещё одним фактором ухудшения двухсторонних отношений, заявили 16 февраля в пресс-службе посольства РФ в Таллине.

«Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений», — говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Российские дипломаты отметили, что в правительстве Эстонии заявляли об отсутствии оснований поддерживать дружеские отношения с Россией с первых дней работы, и теперь «этот порыв был подхвачен эстонскими парламентариями».

Напомним, 15 февраля парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав Евросоюз разработать политику санкций и обеспечить «реальное влияние» на Москву.

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