Москва, , 02:33 — REGNUM Сапёры Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых Сил России обнаружили в районе аэродрома Тхонгхайхин в провинции Сиенгхуанг (Лаос) более 580 различных взрывоопасных предметов (ВОП). Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что специалисты МПЦ осуществляют поиск, идентификацию и обозначение найденного боеприпаса, степень его опасности. Уничтожение опасных находок проводит отряд разминирования U-58 армии Лаоса — как на местах обнаружения, так и на специализированных полигонах.

«ВОП, найденные российскими сапёрами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в Лаосе работает отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ численностью 32 военнослужащих. Это уже третья командировка специалистов МПЦ в Лаос.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых сил России начали обучение сапёров Народной армии Лаоса в провинции Сиенгхуанг.

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