Барселона, Испания, , 02:14 — REGNUM Не менее 14 участников акций протеста против задержания рэпера Пабло Аселя были задержаны полицейскими в нескольких городах испанского автономного сообщества Каталония. Об этом 16 февраля сообщается на странице каталонской полиции в Twitter.

Так, двоих протестующих задержали в Барселоне, четырех демонстрантов — в Вике и еще восьмерых в Льейде. В городах Барселона, Жирон и Льейд зафиксированы множественные акты вандализма.

В муниципалитете Вик протестующие устроили разгром местного участка полиции. В ходе инцидента пострадали несколько стражей правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля полиция Каталонии задержала рэпера Пабло Аселя, которого ранее осудили за прославление терроризма и оскорбление монархии.

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