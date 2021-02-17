Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Президент США Джозеф Байден направил письмо исполняющей обязанности президента сепаратистского Косово Вьосе Османи с поздравлениями по случаю «тринадцатой годовщины независимости».

Американский лидер в своём письме отметил, что связи между народами США и Косово остаются крепкими и основанными на совместном продвижении Косово как «суверенного, независимого, многонационального и демократического государства».

«Есть еще много того, что нужно сделать, включая обеспечение всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений с Сербией, нацеленного на взаимное признание», — процитировал слова Байдена телеканал РТС.

Байден также напомнил, что Косово «имеет особое значение для семейства Байден» еще с тех времен, когда сын президента США Бо Байден работал «над сохранением мира и справедливости и построением правового государства для всех людей в Косово».

Напомним, что 17 февраля 2008 года сепаратистский парламент в Приштине принял решение об одностороннем провозглашении независимости от Сербии. Десять лет тому назад, примерно в то время, когда его отец Джозеф занимал пост вице-президента США, Бо Байден работал в Косово. В официальной биографии Байдена-младшего указывается, что там он «консультировал молодое государство по стратегическим вопросам».