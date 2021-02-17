Минск, , 01:36 — REGNUM За 2020 год Белоруссия сократила экспорт калийных удобрений в стоимостном выражении до $2,41 млрд, что на 13% меньше уровня 2019 года. Национальный статистический комитет Белоруссии сообщил также о падении продаж на традиционных и крупнейших для белорусского госмонополиста рынках сбыта в Азии, США и ЕС.

Краснослободский рудник ОАО «Беларуськалий» Kali.by

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В тройку крупнейших покупателей белорусского хлоркалия согласно статистике прошлогодних продаж от Белстата традиционно вошли Бразилия (-6,9% к уровню 2019 года — до $522 млн), Индия (-16,4% до $290 млн) и Китай (-9,2% до $320,7 млн).

Экспорт белорусских более дорогих смешанных удобрений за 2020 год вырос на 17,6% до 1,07 млн т. В стоимостном выражении этой продукции экспортировано на $318 млн (+3,9% к уровню 2019 года).

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