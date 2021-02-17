Париж, , 01:29 — REGNUM Ни один из клиентов французской компании Centreon, использовавших программное обеспечение актуальных версий, не пострадал от кибератак, о которых раньше заявили в Национальном агентстве по безопасности информационных систем Франции. Об этом 16 февраля сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на распространённое заявление.

В компании отметили, что целью хакерской атаки стали 15 объектов, однако все они использовали приложение бесплатной версии с исходным кодом, которая не поддерживается пять лет.

AFP отметило также, что ряд французских компаний, включая крупнейшего авиаперевозчика Air France, не пострадали от возможных кибератак, как об этом сообщалось ранее.

Напомним, накануне французская спецслужба опубликовала данные о хакерских атаках, совершённых на сайты компаний в период с 2017 по 2020 год. В этих преступлениях обнаружили признаки работы «русских хакеров», на напрямую связывать их с Москвой отказались.

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