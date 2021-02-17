Лондон, , 01:18 — REGNUM Четыре прибывших 15 февраля в Великобританию из-за рубежа пассажира были оштрафованы на £10 тысяч (каждый) за попытку уклониться от обязательного десятидневного карантина в специально выделенной гостинице за свой счёт. Об этом заместитель начальника полицейского управления графства Уэст-Мидлендс Крис Тодд 16 февраля сообщил журналистам.

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По его словам, в первый день действия новых карантинных правил в аэропорт Манчестера прибыли шесть пассажиров, сообщивших о посещении стран из «красного списка» и благополучно «сопровождённых в карантинную гостиницу». Тем не менее ещё четыре пассажира прилетели в Бирмингем из стран, входящих в «красный список», и не сообщили об этом властям.

«Как оказалось, есть те, кто пытаются скрывать свои маршруты, однако данная попытка оказалась неудачной. Нарушители были вычислены и получили штрафы в размере £10 тысяч», — приводит телеканал Sky News слова Тодда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 15 февраля вступили в силу более жёсткие ограничения для прибывающих в страну.

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