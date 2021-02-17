Тегеран, , 09:11 — REGNUM 16 февраля пресс-секретарь иранского правительства призвал европейскую тройку (Германию, Францию и Великобританию) и США воспользоваться оставшимся коротким периодом и ухватиться за возможность спасти ядерную сделку. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Страна, которая встала из-за стола переговоров, приняла ядерную сделку на виду у всех и вышла из нее, не решается присоединиться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», — сказал Али Рабиеи.

Призывая США и европейские страны вернуться к своим обязательствам по СВПД, иранский чиновник отметил, что Иран примет меры в соответствии с рамками, обозначенными Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи.

Отвечая на вопрос о законе парламента о стратегических мерах по снятию санкций, он подчеркнул, что в соответствии со статьей 6 закона, поскольку санкции до сих пор не сняты, правительство и Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) должны прекратить добровольное осуществление Дополнительного протокола, что значительно сократит мониторинг и инспекции за пределами соглашений о гарантиях МАГАТЭ.

При это Рабиеи заявил, что данный шаг не означает, что Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ. «Совершенно ясно, что это не то, чего хочет Иран, и происходит это только из-за колебаний США в снятии всех санкций и отсутствия у них приверженности резолюции 2231 СБ ООН», — сказал иранский чиновник.