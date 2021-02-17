Тегеран, , 08:28 — REGNUM Иран не вышел из иранской ядерной сделки (СВПД), поэтому ему не нужно возвращаться к сделке, заявил постоянный представитель Ирана при ООН, подчеркнув, что меры по несоблюдению Тегераном требований были приняты в соответствии с пунктом 36 ядерного соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 февраля.

В интервью персидскому телевидению Euronews постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи отметил: «Как они ожидают, что Иран сделает первый шаг, пока Иран все еще находится среди участников СВПД?»

Ссылаясь на то, что меры по несоблюдению Ираном своих обязательств принимались в рамках пункта 36, Раванчи подчеркнул:

«Согласно пункту 36, если участник сделки совершает явное нарушение сделки, Ирану разрешается полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств; мы выбрали последний вариант».

Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади ранее заявил, что письмо о прекращении реализации добровольных мер в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 23 февраля 2021 года было передано генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Гарибабади заявил, что этот шаг был сделан в соответствии с новым законом, принятым меджлисом (парламентом) Ирана для защиты интересов иранцев.