Тегеран, , 08:37 — REGNUM 15 февраля президент Ирана Хасан Рухани на встрече с министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани заявил, что безопасность и мир в регионе осуществимы только через сотрудничество между региональными странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 февраля.

Говоря о недавних событиях в регионе и необходимости развития совместного сотрудничества между Тегераном и Дохой, Рухани отметил, что в последние годы ирано-катарские отношения находились на должном уровне. Он также подчеркнул, что необходимо использовать все имеющиеся возможности для развития и углубления отношений в новых международных условиях.

Отметив поддержку, оказанную иранской инициативе по диалогу со странами Персидского залива в регионе, иранский президент прокомментировал двусторонние и региональные проблемы. Он подчеркнул, что безопасность и мир в регионе обеспечиваются сотрудничеством ближневосточных стран.

Отметив договоренности, достигнутые в ходе прошлогоднего визита в Иран эмира Катара Шейха Тамима бен Хамада аль Тани, а также договоренности совместной экономической комиссии двух стран, Рухани заявил о необходимости ускорения реализации и введения в действие соответствующих соглашений.