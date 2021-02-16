Бреннеро, 16 февраля 2021, 23:47 — REGNUM Еврокомиссия во вторник, 16 февраля, официально призвала власти стран-членов ЕС не закрывать границы с другими странами ЕС в одностороннем порядке.
Как и было ранее указано лидерами ЕС, подобные решения могут приниматься только по итогам совместной и «скоординированной» работы, отметили в Брюсселе.
Как сообщалось ранее, на границе Италии и Австрии образовались пробки из грузовиков протяженностью до 40 километров. Причиной стало решение австрийских властей не пропускать через границу водителей (в том числе следующих транзитом) без «свежего» отрицательного теста на коронавирус.