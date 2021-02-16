Рим, , 23:42 — REGNUM Новое правительство Италии, несомненно, будет куда более устойчивым, чем прежнее, потому что опирается оно на «очень широкую коалицию», заявил журналистам во вторник, 16 февраля, лидер леволиберальной Демократической партии Никола Дзингаретти.

При этом не следует быть уверенными, что будущее правительства безоблачно — если все участники коалиции не будут «проявлять добрую волю», новые проблемы не заставят себя ждать, отметил Дзингаретти.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации. Министров в новое правительство делегировали все основные парламентские партии (популисты, правые и леволибералы), кроме правоцентристов из «Братьев Италии».