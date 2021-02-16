Иерусалим, , 22:21 — REGNUM Помощь в «вопросе гуманитарного характера» запросили власти Израиля у России, передаёт 16 февраля Kan.

Сообщается также, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл экстренное заседание правительства сегодня, 16 февраля, которое длилось примерно час.

По данным радиостанции, обсуждался на нём вопрос из «области безопасности». Мероприятие проходило «по специальной видеосвязи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля российский и израильский министры обороны обсудили по телефону взаимодействие по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке.

Также Израиль и Россия ведут переговоры по российской вакцине «Спутник V».

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