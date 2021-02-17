Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Отношение президента США Джо Байдена к «Северному потоку — 2» не изменилось и он по прежнему уверен, что эта сделка «не подходит» Европейскому Союзу, заявила 16 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден уверен, что проходящий по дну Балтийского моря из России в Германию газопровод «Северный поток — 2» является «плохой сделкой» для ЕС и его мнение не поменялось после того, как администрация Белого дома «пересмотрела» участие европейцев в СП-2.

Псаки добавила, что Вашингтон внимательно наблюдет за процессом строительства газопровода и не собирается отказываться от ранее озвученной идеи на счет введения санкций против компаний, участвующих в строительстве СП-2.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что дельнейшее принятие решений будет обсуждаться с «союзниками и партнёрами» США.

Как ранее писало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно о включении санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2» в проект оборонного бюджета США на новый финансовый год.